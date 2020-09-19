Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, 349 gün sonra ilk 11'e döndü

Süper Lig'in 2. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın yokluğunda takımın başında görev yapan yardımcı antrenör Murat Şahin, Trabzonspor maçına göre tek değişiklik yaptı.

Şahin, Trabzonspor maçında sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un yerine kadroda Dorukhan Toköz'e yer verdi. Milli futbolcu böylece 349 gün sonra ilk 11'e dönmüş oldu.



Geçen sezonun 7. haftasında 6 Ekim 2019 tarihinde Vodafone Park'ta oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalan Dorukhan Toköz, Fraport TAV Antalyaspor maçıyla birlikte yeniden başlangıç kadrosunda yer aldı.

