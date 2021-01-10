Beşiktaşlı Aboubakar'dan duygusal açıklama

Süper Lig'de Hatayspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta, Siyah-beyazlıların Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar mücadeledeki ilk golü kaydetti ve ligdeki gol sayısını 9'a yükseltti.



Geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden ve golün ardından duygusal anlar yaşayan Aboubakar, maçın ardından yaptığı açıklamada, ''Garip duygular içindeyim. Gol anı ve golden sonraki duygular çok özeldi. Ancak hayat böyle kabul etmek lazım. Bundan sonra annesiz yaşayacağım, hayat böyle.'' diye konuştu.



Destek veren herkese teşekkür eden Aboubakar, ''Bundan sonra en iyi performansı verip takım arkadaşlarıma yardım edip şampiyon olmak istiyorum. Benim için en iyi senaryo, şampiyonluğu anneme adamak olur. Herkese destekleri için çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş benim ikinci ailem. Her gün antrenmana giderken bunu hissediyorum.'' dedi.

