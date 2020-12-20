Beşiktaş'ın toplam borcu ne kadar? Resmi açıklama geldi

Beşiktaş Kulübü, 2020 yılı 3'üncü Olağan Divan Kurulu Toplantısı gerçekleşti. Koronavitüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleşen toplantıda yönetim kurulundan başkan Ahmet Nur Çebi ve ve genel sekreter Mesut Urgancılar ile divan kurulu ve denetleme kurulundan başkan ve birer üye hazır buluındu.

Vodafone Park'taki basın toplantı salonundan yapılan yayında Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel tarafından siyah beyazlı kulübün borcunu açıklandı.



Divan başkanlığının sunum konuşmasından sonra söz alan Tuncel, Beşiktaş'ın toplam borcunun 3 milyar 376 milyon 82 bin Türk Lirası olduğunu bildirdi.

