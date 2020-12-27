Beşiktaş'ın Sivasspor kadrosunda 4 eksik

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında yarın Sivasspor ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları sonrası pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programın yer aldığı çalışmalar gerçekleştirdi.

Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.



Siyah-beyazlı ekipte Ajdin Hasic'in yanı sıra yeni tip koronavirüs karantina sürecini tamamlayan Utku Yuvakuran kadroda yer aldı.

Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:



