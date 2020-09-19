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Beşiktaş'ın rakibi Antalyaspor! İşte muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

GÜNDEM 19.09.2020, 09:47
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Beşiktaş'ın rakibi Antalyaspor! İşte muhtemel 11'ler
Ligin ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 yenen Beşiktaş, galibiyet serisi için sahaya çıkıyor.
Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

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