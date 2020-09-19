Beşiktaş'ın rakibi Antalyaspor! İşte muhtemel 11'ler
Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.
GÜNDEM 19.09.2020, 09:47
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Ligin ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 yenen Beşiktaş, galibiyet serisi için sahaya çıkıyor.
Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
ErsinNecipVidaWelintonN'SakalaAtiba DorukhanMensahBoydHasicLarin
BoffinEren AlbayrakKudriashovVeysel SarıNazım SangareHakan ÖzmertFredyBünyamin BalcıAmiltonDoğukan SinikJahovic
Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
ErsinNecipVidaWelintonN'SakalaAtiba DorukhanMensahBoydHasicLarin
BoffinEren AlbayrakKudriashovVeysel SarıNazım SangareHakan ÖzmertFredyBünyamin BalcıAmiltonDoğukan SinikJahovic
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