Beşiktaş'ın oyuncusu Welinton'un kafası yarıldı

Kara Kartal, Vodafone Park'ta Malatyaspor'u ağırladı. Larin'in golüyle Beşiktaş, üst üste ikinci galibiyetini alırken, siyah beyazlı defans oyuncusu Welinton, sakatlık yaşadı.

Yayıncı kuruluşun haberine göre, Brezilyalı oyuncunun kafası yarıldı.

Beşiktaş sağlık heyetinin Welinton'a ilk müdahaleyi yaptığı ve Brezilyalı futbolcunun sağlık durumu hakkında kısa süre içerisinde açıklama yapılacağı belirtildi.

