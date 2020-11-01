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Beşiktaş'ın oyuncusu Welinton'un kafası yarıldı
Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'un karşılaştığı maçta Brezilyalı savunma oyuncusu Welinton'un kafası yarıldı.
GÜNDEM 01.11.2020, 22:59
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Kara Kartal, Vodafone Park'ta Malatyaspor'u ağırladı. Larin'in golüyle Beşiktaş, üst üste ikinci galibiyetini alırken, siyah beyazlı defans oyuncusu Welinton, sakatlık yaşadı.
Yayıncı kuruluşun haberine göre, Brezilyalı oyuncunun kafası yarıldı.
Beşiktaş sağlık heyetinin Welinton'a ilk müdahaleyi yaptığı ve Brezilyalı futbolcunun sağlık durumu hakkında kısa süre içerisinde açıklama yapılacağı belirtildi.
Yayıncı kuruluşun haberine göre, Brezilyalı oyuncunun kafası yarıldı.
Beşiktaş sağlık heyetinin Welinton'a ilk müdahaleyi yaptığı ve Brezilyalı futbolcunun sağlık durumu hakkında kısa süre içerisinde açıklama yapılacağı belirtildi.
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