Beşiktaş'ın Mandzukic teklifi ortaya çıktı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor'u 6-0 yendikleri karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında dünyaca ünlü Hırvat golcü Mario Mandzukic ile ilgilendiklerini açıklamıştı. 34 yaşındaki santrforun Siyah Beyazlılar'a olası transferiyle ilgili İspanyol basınından gündem yaratan bir iddia geldi.

Todo Fichajes adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Kara Kartal'ın hâlihazırda boşta olan Mandzukic'e altı aylık sözleşme ve 1,5 milyon euro önerdiğini, yıldız isminse yıllık 2 milyon euro'dan bir buçuk senelik bir kontrat talep ettiğini yazdı. Haberde tarafların önümüzdeki haftalarda anlaşabilecekleri belirtildi.

Geçtiğimiz yaz Katar ekibi Al Duhail'den ayrıldıktan sonra kendisine kulüp bulamayan deneyimli futbolcu, daha önce Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi Avrupa devlerinde forma giymiş ve 2018 Dünya Kupası'nda da ülkesi Hırvatistan ile final oynama başarısı göstermişti.

