Beşiktaş'ın kalesini 16 yaşındaki Emre Bilgin koruyacak
Sakatlanan Utku iyileşmezse Başakşehir maçında Beşiktaş kalesini 2004 doğumlu Emre Bilgin koruyacağı öğrenildi.
GÜNDEM 19.11.2020, 19:01
Beşiktaş'ta kaleci Utku, sakatlandı! Utku sakatlığını atlatmazsa Başakşehir maçında Beşiktaş kalesini 2004 doğumlu Emre Bilgin koruyacak. Ersin Destanoğlu, Gaizantep FK maçında kırmızı kart gördüğü için cezalı duruma düşmüştü.
Utku'nun yerine kaleyi koruması beklenen Emre Bilgin ile kısa süre önce 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı. 1.88 boyunda olan 16 yaşındaki kaleci alt yaş gruplarında milli formayı da giyiyor.
Utku'nun yerine kaleyi koruması beklenen Emre Bilgin ile kısa süre önce 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı. 1.88 boyunda olan 16 yaşındaki kaleci alt yaş gruplarında milli formayı da giyiyor.
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