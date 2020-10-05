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Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Kalinic'ten kötü haber
İtalyan ekibi Hellas Verona, transfer döneminde ismi uzun süre Beşiktaş ile anılan Hırvat forvet Nikola Kalinic'in transferini duyurdu.
GÜNDEM 05.10.2020, 21:37
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Beşiktaş'a Hırvat golcü Nikola Kalinic'ten kötü haber geldi. Transfer döneminden uzun süredir siyah beyazlıların gündeminde yer alan golcü futbolcu İtalya'nın yolunu tuttu.
32 yaşındaki futbolcu İtalya Serie A'da mücadele eden Hellas Verona'ya transfer oldu.
Son olarak İspanya La Liga'da Atletico Madrid forması giyen Nikola Kalinic, başkent ekibiyle çıktığı 19 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
32 yaşındaki futbolcu İtalya Serie A'da mücadele eden Hellas Verona'ya transfer oldu.
Son olarak İspanya La Liga'da Atletico Madrid forması giyen Nikola Kalinic, başkent ekibiyle çıktığı 19 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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