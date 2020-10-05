Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Kalinic'ten kötü haber

Beşiktaş'a Hırvat golcü Nikola Kalinic'ten kötü haber geldi. Transfer döneminden uzun süredir siyah beyazlıların gündeminde yer alan golcü futbolcu İtalya'nın yolunu tuttu.

32 yaşındaki futbolcu İtalya Serie A'da mücadele eden Hellas Verona'ya transfer oldu.



Son olarak İspanya La Liga'da Atletico Madrid forması giyen Nikola Kalinic, başkent ekibiyle çıktığı 19 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

