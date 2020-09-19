Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Vida Avrupa devine transfer oluyor

Süper Ligin 2. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlılar, yüksek maliyeti nedeniyle takımda düşünmediği Hırvat stoper Domagoj Vida'yı İtalya'ya gönderiyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Domagoj Vida Roma'ya transfer oluyor. İstanbul'a kamp kuran İtalyan devi, deneyimli savunma oyuncusuna yıllığı 3 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklif etti.



Öte yandan, Beşiktaş'ın iki yıllık maliyeti 9 milyon euroyu bulan Vida'yı bonservissiz vermeyi kabul ettiği bildirildi.

Vida için üç gündür İstanbul'da olan yetkililerin en kısa zamanda resmi imzayı attırmayı hedeflediği belirtildi. Beşiktaş yönetimi de Vida'yı teklifi kabul etmesi yönünde ikna etmeye çalışıyor.



31 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlıların bu sezonki üç resmi karşılaşmasında forma giydi ve toplamda 270 dakika sahada kaldı.

