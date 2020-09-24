Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Kadroda sürpriz isimler var
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda bugün Portekiz'in Rio Ave takımıyla karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma 20.00'de başlayacak.
GÜNDEM 24.09.2020, 19:30
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda bugün Portekiz'in Rio Ave takımını Vodafone Park'ta konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesinde siyah beyazlıların ilk 11'i belli oldu.
Avrupa mücadelesine UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda başlayan ve Yunanistan temsilcisi PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ilerlemek için bugünkü karşılaşmaya çıkacak.
Rio Ave ise 2. ön eleme turunda Bosna Hersek'in Borac takımını deplasmanda 2-0 yenerek adını 3. ön eleme turuna yazdırmıştı.
Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, play-off turuna yükselecek.
Corona virüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Turu atlayacak takım play-off'ta İtalya'nın Milan ve Norveç'in Bodo Glimt takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla İstanbul'da karşılaşacak.
Süper Lig'deki Trabzonspor maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs testinin sonucu pozitif çıkan Sergen Yalçın, bugünkü karşılaşmada yer alamayacak.
Son test sonucu pozitif çıkan Yalçın, karantina sürecinden dolayı ligdeki Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımının başında yer alamamıştı.
BEŞİKTAŞ: Utku, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Dorukhan, Oğuzhan, Lens, Ljajic, Boyd, Güven.
RIO AVE: Kieszek, Ivo Pinto, Borevkovic, Santos, Reis, Tarantini, Filipe Augusto, Piazon, Geraldes, Mane, Moreira.
Avrupa mücadelesine UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda başlayan ve Yunanistan temsilcisi PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ilerlemek için bugünkü karşılaşmaya çıkacak.
Rio Ave ise 2. ön eleme turunda Bosna Hersek'in Borac takımını deplasmanda 2-0 yenerek adını 3. ön eleme turuna yazdırmıştı.
Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, play-off turuna yükselecek.
Corona virüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Turu atlayacak takım play-off'ta İtalya'nın Milan ve Norveç'in Bodo Glimt takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla İstanbul'da karşılaşacak.
Süper Lig'deki Trabzonspor maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs testinin sonucu pozitif çıkan Sergen Yalçın, bugünkü karşılaşmada yer alamayacak.
Son test sonucu pozitif çıkan Yalçın, karantina sürecinden dolayı ligdeki Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımının başında yer alamamıştı.
BEŞİKTAŞ: Utku, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Dorukhan, Oğuzhan, Lens, Ljajic, Boyd, Güven.
RIO AVE: Kieszek, Ivo Pinto, Borevkovic, Santos, Reis, Tarantini, Filipe Augusto, Piazon, Geraldes, Mane, Moreira.
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