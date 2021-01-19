Beşiktaş'ın gizli kahramanı Stefano Marrone!
38 puanla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ta başarının gizli kahramanlarından biri de Stefano Marrone.
GÜNDEM 19.01.2021, 18:59
Sezon başında kadro kalitesi olarak rakiplerinin gerisinde olduğu söylenen Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında Kadıköy deplasmanında alınan 4-3'lük derbi galibiyetinin ardından hafta sonunda da ezeli rakibi Galatasaray'ı Vodafone Park'ta 2-0 mağlup etmişti.
Ligde 18 hafta sonunda 38 puanla liderlik koltuğunda oturan Siyah Beyazlılar'da söz konusu başarının perde gerisindeki kahramanı ise daha önce Christoph Daum ve Mustafa Denizli döneminde de Siyah Beyazlılar'da görev yapan İtalyan kondisyoner Stefano Marrone.
Asist Analiz'de yer alan habere gçre Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz yıl teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından Ümraniye'ye geri dönen 58 yaşındaki Marrone, Beşiktaşlı futbolcuların fizik-kondisyon açısından gözle görülür bir şekilde hissedilen üstünlüğünün en büyük mimarı olarak dikkat çekiyor.
"Sağlık ekibi, kondisyonerler ve teknik ekip olarak son derece koordineli bir çalışma yürütüyoruz." diyen Marrone, bu sezon neredeyse hiç sakatlık verilmemesinin ardında yatan sırrı ise "Her futbolcuya anatomik özelliklerine göre ayrı bir program uyguluyoruz." sözleriyle açıkladı.
Ligde 18 hafta sonunda 38 puanla liderlik koltuğunda oturan Siyah Beyazlılar'da söz konusu başarının perde gerisindeki kahramanı ise daha önce Christoph Daum ve Mustafa Denizli döneminde de Siyah Beyazlılar'da görev yapan İtalyan kondisyoner Stefano Marrone.
Asist Analiz'de yer alan habere gçre Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz yıl teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından Ümraniye'ye geri dönen 58 yaşındaki Marrone, Beşiktaşlı futbolcuların fizik-kondisyon açısından gözle görülür bir şekilde hissedilen üstünlüğünün en büyük mimarı olarak dikkat çekiyor.
"Sağlık ekibi, kondisyonerler ve teknik ekip olarak son derece koordineli bir çalışma yürütüyoruz." diyen Marrone, bu sezon neredeyse hiç sakatlık verilmemesinin ardında yatan sırrı ise "Her futbolcuya anatomik özelliklerine göre ayrı bir program uyguluyoruz." sözleriyle açıkladı.
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