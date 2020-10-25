Beşiktaş'ın Denizlispor maçı kadrosunda 4 isim yok!..
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Denizlispor ile karşılaşacak. Kara kartalıda 4 isim maç kadrosunda yer almadı...
GÜNDEM 25.10.2020, 17:54
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor pozlarını paylaşacak. Milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan sonra Beşiktaş, 21 gün sonra sahaya çıkacak.
Beşiktaş'ın Denizlispor maçının kadrosu açıklandı. Kadroda lisans çıkarılmayan Douglas, Mirin, Boyd ve Lens ile birlikte, sakatlıkları bulunan N'Koudou, Hasic ve Atakan Üner yer almadı.
Öte yandan milli takımda koronavirüs testi pozitif çıkan Bernard Mensah da Denizli kadrosuna yer almadı.
İşte Beşiktaş'ın Denizlispor maçı kadrosu:
Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran- Valentin Rosier, Montero, Erdoğan Kaya, NSakala, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Güven Yalçın, Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre
Beşiktaş'ın Denizlispor maçının kadrosu açıklandı. Kadroda lisans çıkarılmayan Douglas, Mirin, Boyd ve Lens ile birlikte, sakatlıkları bulunan N'Koudou, Hasic ve Atakan Üner yer almadı.
Öte yandan milli takımda koronavirüs testi pozitif çıkan Bernard Mensah da Denizli kadrosuna yer almadı.
İşte Beşiktaş'ın Denizlispor maçı kadrosu:
Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran- Valentin Rosier, Montero, Erdoğan Kaya, NSakala, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Güven Yalçın, Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre
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