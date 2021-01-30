Beşiktaş'ı yıkan haber!
Beşiktaş'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği isim olan dünyaca ünlü golcü Hulk'un yeni adresi belli oldu.
GÜNDEM 30.01.2021, 01:53
Ara transfer dönemini kaliteli bir forvet alarak kapatmak isteyen Beşiktaş , Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda Hulk'un transferini bitirmek için uzun süredir Brezilyalı yıldızla görüşme halindeydi. Siyah Beyazlı ekibin ısrarla kadrosuna katmak istediği Hulk, tercihini ülkesinden yana kullandı. Dünyaca ünlü yıldız, Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro'ya transfer oldu.
Mineiro, 34 yaşındaki futbolcunun tamamlandığını resmi hesaplarından açıkladı. Minerio, Hulk ile 2022'nin sonuna kadar anlaşmaya varıldığını duyurdu ve golcü oyuncunun önümüzdeki günlerde sağlık kontrolleri ve resmi sözleşmeyi imzalamak için Belo Horizonte'ye geleceğini belirtti.
Mineiro, 34 yaşındaki futbolcunun tamamlandığını resmi hesaplarından açıkladı. Minerio, Hulk ile 2022'nin sonuna kadar anlaşmaya varıldığını duyurdu ve golcü oyuncunun önümüzdeki günlerde sağlık kontrolleri ve resmi sözleşmeyi imzalamak için Belo Horizonte'ye geleceğini belirtti.
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