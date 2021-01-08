Beşiktaş'a sürpriz golcü! İşte Arjantinli santrfor

Süper Lig’de geride kalan 17. haftanın ardından liderlik koltuğunda bulunan Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlılarda ilk hedeflerden birisi ise golcü transferi olarak dikkat çekiyor.

Öte yandan, Beşiktaş camiasını heyecanlandıran Mario Mandzukic haberlerini doğrulayan Sergen Yalçın, oyuncu ile görüşüldüğünü ve siyah-beyazlıların istediği şartların oluşması durumunda bu hamlenin gerçekleşebileceğini duyurmuştu.



Arjantin basını tarafından ortaya atılan bir iddia ise oldukça sürpriz bir ismi gündeme getirdi.

Por que es tendencia’nın haberine göre; Rusya takımlarından CSK Moskova forması giyen Arjantinli santrfor Adolfo Gaich’in menajeri, oyuncusunu Beşiktaş’a önerdi ve beklemeye geçti.



Futbola ülkesinin takımlarından San Lorenzo’da başlayan Arjantinli santrfor, 2020/2021 sezonunun başında 8.5 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedeli ile Rusya ekiplerinden CSK Moskova’ya transfer olmuştu.

CSK Moskova forması giydiği 18 resmi maçta sadece 1 gol ve 1 asistlik bir performans ortaya koyarak beklentilerin altında kalan 21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.

