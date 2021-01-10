Beşiktaş'a Hatayspor çelmesi

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini 6. dakikada Aboubakar, 41. dakikada da Larin attı.

Hatayspor'un golleri ise 7. ve 23. dakikalarda Boupendza'dan geldi.

Siyah-beyazlı ekip, bu sonucun ardından puanıı 35'e yükseltti.

Ev sahibi Atakaş Hatayspor ise puanını 28 yaptı.

