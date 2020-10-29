Beşiktaş'a Gökhan Töre şoku!
Beşiktaş'ta Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Gökhan Töre'den kötü haber geldi.
GÜNDEM 29.10.2020, 18:05
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Gökhan Töre, sakatlandı ve Yeni Malatyaspor karşısında forma giymeyecek... Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta gökhan Töre sakatlık geçirdi. Gökhan Töre, adalesinde yaşadığı problem nedeniyle Pazar günkü maçta sahada yer alamayacağı öğrenildi.
Süper Lig'de 6. haftayı Denizlispor'u deplasmanda 3-2 yenerek kapatan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde sakatlık şoku yaşadı. Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta Gökhan Töre adale problemi nedeniyle antrenmanda yer almadı.
Gökhan Töre, bu sezon Beşiktaş formasıyla 4 maça çıkarken 1 gol atma başarısı gösterdi.
Süper Lig'de 6. haftayı Denizlispor'u deplasmanda 3-2 yenerek kapatan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde sakatlık şoku yaşadı. Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta Gökhan Töre adale problemi nedeniyle antrenmanda yer almadı.
Gökhan Töre, bu sezon Beşiktaş formasıyla 4 maça çıkarken 1 gol atma başarısı gösterdi.
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