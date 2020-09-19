Beşiktaş'a ABD'li sağ bek; Yedlin 1 yıllığına kiralanacak
Uzun süredir sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Newcastle United'ın ABD'li oyuncusu DeAndre Yedlin'in transferini bitirme noktasına geldiği aktarıldı.
GÜNDEM 19.09.2020, 10:49
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Gökhan Gönül'ün ayrılığı sonrası sağ bek transferi adına arayışlarını sürdüren Beşiktaş, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Siyah-beyazlılar, bir süredir transfer listelerinde yer alan DeAndre Yedlin için anlaşma sağladı.
Sky Sports'un haberine göre Beşiktaş, Newcastle United ile olan sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Yedlin'i bedelsiz olarak kadrosuna katacak.
Daha önce Newcastle United'ın 5 milyon sterlinlik bonservis geliri beklediği belirtilen Yedlin'in, Steve Bruce'un planlarında yer almadığı belirtildi.
ABD'de Seattle Sounders altyapısında yetişen 27 yaşındaki sağ bek, İngiltere'de ise Tottenham, Sunderland ve Newcastle formaları giymişti. Yedlin, ABD Milli Takımı ile de 62 maçta görev yaptı.
Sky Sports'un haberine göre Beşiktaş, Newcastle United ile olan sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Yedlin'i bedelsiz olarak kadrosuna katacak.
Daha önce Newcastle United'ın 5 milyon sterlinlik bonservis geliri beklediği belirtilen Yedlin'in, Steve Bruce'un planlarında yer almadığı belirtildi.
ABD'de Seattle Sounders altyapısında yetişen 27 yaşındaki sağ bek, İngiltere'de ise Tottenham, Sunderland ve Newcastle formaları giymişti. Yedlin, ABD Milli Takımı ile de 62 maçta görev yaptı.
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