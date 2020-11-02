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Beşiktaş yıldız futbolcudan vazgeçmedi! Takip sürüyor
Beşiktaş yıldız futbolcu Mario Mandzukic ısrarından vazgeçmiyor. Mandzukic kendisine henüz kulüp bulamazken siyah-beyazlı devre arası transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor.
GÜNDEM 02.11.2020, 16:44
Beşiktaş Hırvatların yıldız oyuncusu Mario Mandzukic'ten vazgeçmiyor. Bonservisi elinde olan yıldız golcü, birçok kulüple görüşme gerçekleştirdiği ancak şartlarda bir türlü anlaşma sağlayamadığı öğrenildi.
34 yaşındaki yıldız futbolcuyu yakından takip eden siyah-beyazlı yöneticiler, Ocak ayına kadar Mandzukic kulüp bulamazsa, devre arası transfer döneminde başarılı forvet için bir kez daha düğmeye basacak.
34 yaşındaki yıldız futbolcuyu yakından takip eden siyah-beyazlı yöneticiler, Ocak ayına kadar Mandzukic kulüp bulamazsa, devre arası transfer döneminde başarılı forvet için bir kez daha düğmeye basacak.
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