Beşiktaş, Vodafone Park'ta en farklı galibiyetini aldı!

Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup eden Beşiktaş, puanını 34'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Beşikta, bu sezon ligde en gollü galibiyetini Çaykur Rizespor karşısında aldı.



Süper Lig'de Beşiktaş, Vodafone Park'taki en farklı lig galibiyetine Çaykur Rizespor karşısında ulaştı. 2015-2016 sezonunda Bursaspor ile oynadığı maçla hizmete giren Vodafone Park'ta Beşiktaş tarihi bir galibiyete imza attı.

2017-2018 sezonunda Kardemir Karabükspor'u Vodafone Park'ta 5-0 mağlup eden Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 6-0 yenerek, lig maçlarında evindeki en farklı galibiyeti elde etti.

Beşiktaş ayrıca, 2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Manisaspor'u Vodafone Park'ta 9-0 mağlup etmişti.

