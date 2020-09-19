Beşiktaş ve Antalyaspor'un ilk 11'leri belli oldu

Yeni sezonun Vodafone Park'ta oynanacak ilk karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

İki takım da sezonun ilk haftasını galibiyetle tamamladı. Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönerken, Antalyaspor evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.



Beşiktaş'ta Trabzonspor ile oynanan sezonun ilk maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve tedavisi süren Oğuzhan Özyakup'un yarınki maçta görev almaması bekleniyor.



Siyah-beyazlı ekipte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için Trabzonspor maçında takımının başında yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, karantina süresi devam ettiği için yarın oynanacak mücadelede de kulübede olmayacak.

Yalçın'ın yokluğunda geçen hafta olduğu gibi yardımcı antrenör Murat Şahin, Beşiktaş'ı kenardan yönetecek.

11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Dorukhan, Atiba, Mensah, Boyd, Hasic, Larin

Antalyaspor(Muhtemel): Boffin, Eren, Kudryashov, Veysel, Bünyamin, Nuri Şahin, Hakan, Podolski, Freddy, Doğukan, Jahovic

