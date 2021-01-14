Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda tur atladı

Çaykur Rizespor'u 86. dakikada Cyle Larin'in golüyle 1-0 mağlup eden Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

Vodafone Stadı'nda oynanan mücadeleyi siyah beyazlılar, Larin'in golüyle kazanmasını bildi. Zorlu karşlaşmada, iki takım da pozisyon üretmekte zorlanırken son dakikalarda rakibi karşısında baskı kuran Beşiktaş, son dakika golüyle maçtan galip ayrıldı.

Böylece Beşiktaş, Türkiye Kupasında adını çeyrek finale yazdırırdı.

