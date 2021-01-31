Beşiktaş - Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de ilk yarının lideri Beşiktaş, Abdullah Avcı ile yükselişe geçen Trabzonspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Ligin ilk yarısında 14 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alan Beşiktaş 44 puanla 21 haftalık periyodu lider tamamlamıştı.

Dokuz galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Trabzonspor ise ligde ilk yarıyı 33 puanla 6. sırada bitirmişti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazanmıştı.



BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

YEDEKLER: Utku, Welinton, N'Sakala, Necip, Dorukhan, Ljajic, Oğuzhan, N'Koudou, Hasic, Güven

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

YEDEKLER: Erce, Hüseyin, Hosseini, Faruk Can, Hakan Yeşil, Lewis Baker, Bakasetas, Yusuf Sarı, Safa Kınalı, Afobe

