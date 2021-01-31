Beşiktaş-Trabzonspor: İstanbul'da Karadeniz fırtınası esti

Süper Lig'de 22. hafta perdesi dev bir maçla sona erdi. Nefes kesen maçta gülen Trabzonspor oldu. Beşiktaş, 1-0 öne geçtiği maçta Trabzonspor'a evinde 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Beşiktaş'ın Süper Lig'deki dokuz maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Trabzonspor ise üst üstte üçüncü galibiyetini aldı. Bordo mavililerin yenilmezlik serisi ise altı maça çıktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe mücadelesinde ilk 11'de oynattığı Welinton ile Fabrice N'Sakala'yı Trabzonspor karşısında yedek soyundurdu. Yalçın, bu oyuncuların yerine stoperde Francisco Montero'yu oynatırken, sol bekte Rıdvan Yılmaz'a şans verdi.

Hafta içi TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek kupayı müzesine götüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ise, Beşiktaş karşısında kadroyu bozmadı. Öte yandan bordo-mavili ekibin yeni transferlerinden Anastasios Bakasetas yedek soyunduğu maçın 61. dakikada Berat'ın yerine oyuna girdi.

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, maçın ilk dakikasında sakatlandı. Maçın henüz ilk saniyelerinde yerde kalan Abdulkadir, daha sonra sahayı terk etti. Abdulkadir'in yerine Lewis Baker oyuna dahil oldu.

Vodafone Park'taki maçın 29. dakikasında Beşiktaş öne geçti. N'Sakala'nın soldan ortaladığı topa Aboubakar ceza sahası içinde kafayla vurdu, kaleci Uğurcan Çakır'ın çabasına rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

44. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Nwakaeme'nin şutunda meşin yuvarlak önce Vida'ya sonra da Montero'ya çarparak kaleci Ersin Destanoğlu'nun müdahalesine rağmen filelere gitti: 1-1.

Trabzonspor, 63. dakikada Vitor Hugo'nun golüyle 2-1 öne geçti.

Beşiktaş, 77. dakikada 10 kişi kaldı. Dorukhan Toköz, Flavio'ya yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca dev karşılaşmayı Trabzonspor, deplasmanda 2-1 kazandı.

Süper Lig'in 22. haftasında lider giren Beşiktaş, evindeki mağlubiyetle 44 puanda kaldı ve ikinci sıraya geriledi. Puanını 36'ya çıkartan Trabzonspor ise 5. sıraya yükseldi.

