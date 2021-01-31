Beşiktaş - Trabzonspor canlı izle (Bedava beIN SPORTS izle)

Süper Lig'in 22. haftasında lider Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Transferde atağa kalkan Karadeniz ekibi Trabzonspor, İstanbul'da Beşiktaş'ı devirip evine mutlu dönmek istiyor. Beşiktaş ise eski golcüsü Cenk Tosun'u kadrosuna katarak taraftarına sevinç yaşatırken derbiyi de kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligin ilk yarısında 14 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alan Beşiktaş 44 puanla 21 haftalık periyodu lider tamamlamıştı.

Dokuz galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Trabzonspor ise ligde ilk yarıyı 33 puanla 6. sırada bitirmişti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazanmıştı.



Trabzonspor'un başına geçtikten sonra üst üste kazandığı puanlarla bordo-mavili takımı ligde üst sıralara tırmandıran teknik direktör Abdullah Avcı eski takımına karşı ilk kez mücadele edecek.

Geçen sezon Beşiktaş'ta göreve başlayan ancak beklediği sonuçları alamayan Avcı'nın geçen sezon ikinci yarının ilk maçında Demir Grup Sivasspor'a karşı yaşadığı 2-1'lik yenilginin ardından Beşiktaş yönetimi tarafından görevine son verilmişti.



Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki zorlu mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler için link seçenekleri hazırladık. Öncelikle Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi bedava izlemek isteyenler için Beşiktaş - Trabzonspor maçının beIN SPORTS canlı izleme seçeneklerine dair detaylı bir haber hazırladık.

Beşiktaş, 22. haftadaki derbi mücadelesinde yarın Trabzonspor'u konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports HD1'de yayınlanacak...

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Larin, Ghezzal, Aboubakar

Trabzonspor : Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny



Siyah-beyazlı takım, derbi mücadelesi öncesi evinde oynadığı son 9 lig karşılaşmasını kazandı.

Evindeki ilk iki maçta Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalıp, Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybeden Beşiktaş, ardından konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0, Demir Grup Sivasspor'u 3-0, Çaykur Rizespor'u 6-0, Galatasaray'ı 2-0 ve Göztepe'yi 2-1 yendi.

Beşiktaş ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası'nda ağırladığı Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 ve Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

