Beşiktaş - Tarsus İdmanyurdu maçı ne zaman, saat kaçta?

Koronavirüs'e rağmen futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda yapıldı.

2020-2021 sezonunda Türkiye Kupasında 5. Eleme Turunda Beşiktaş'ın rakibi Tarsus İdman Yurdu oldu.

Bugün yapılan kura çekimi ile Beşiktaş - Tarsus İdmanyurdu karşılaşması 15-16-17 Aralık tarihlerinde seri başı takımların sahasında oynanacak.

