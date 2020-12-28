Beşiktaş, Sivasspor'u 3 golle geçti

Cyle Larin, 84. dakikada skoru 2-0'a getirdi. Oğuzhan Özyakup'un 90+2'deki golüyle Beşiktaş maçı 3-0 kazandı.

Sivasspor'da Hakan Arslan, ilk yarı bitince cep telefonundan hakeme topun çıktığını gösterince ikinci sarıdan kırmızı kartla atıldı.

Beşiktaş, 19. dakikada Güven Yalçın'ın golüyle öne geçti. Beşiktaşlı futbolcular, attıkları golün ardından geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Aboubakar'ın formasını gösterdi.

Sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Josef de Souza'ın orta sahadaki görevini ise Necip Uysal yerine getirmeye çalıştı. Ankaragücü karşılaşmasında ilk 11'de oynayan Fabrice N'Sakala yedek soyunurken, sağ bekte Rıdvan Yılmaz forma giydi.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Necip, Atiba, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Güven Yalçın.

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur, Robin Yalçın, Hakan, Fajr, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare.

Aboubakar'ın yokluğunda ilk 11'de oynayan Güven Yalçın, ligde 10 maç aradan sonra bu şansı yakaladı.

Beşiktaş'ın 3. haftada İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda 4-1 yenildiği karşılaşmada ilk 11'de oynayan Güven; Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarında sonradan oyuna dahil oldu.

Güven, Medipol Başakşehir mücadelesinde ise kadroda yer almasına rağmen süre alamadı.

Utku Yuvakuran 3 maçın ardından kadroda

Yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) karantina sürecini tamamlayan kaleci Utku Yuvakuran, 3 maç sonra kadroda yer buldu.

Karantina sürecinde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu ve ligdeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile MKE Ankaragücü maçlarını kaçıran Utku, Demir Grup Sivasspor karşısında yedekler arasında yer aldı.

Beşiktaş'ta ayrıca Francisco Montero, Oğuzhan Özyakup, Ajdin Hasic, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz ve Serdar Saatçi yedek soyundu.

FOTOĞRAF: Uğur ŞENPİRE

Karşılaşmadan kareler:

