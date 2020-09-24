Beşiktaş, Rio Ave karşısında: İlk 11'ler belli oldu

Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, play-off turuna yükselecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.

Avrupa mücadelesine UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda başlayan ve Yunanistan temsilcisi PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ilerlemek için bugünki karşılaşmaya çıkacak.

Rio Ave ise 2. ön eleme turunda Bosna Hersek'in Borac takımını deplasmanda 2-0 yenerek adını 3. ön eleme turuna yazdırmıştı.



Beşiktaş: Utku, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Dorukhan, Oğuzhan, Lens, Ljajic, Boyd, Güven.

Rio Ave: Kieszek, Pinto, Borevkovic, Santos, Reis, Tarantini, Augusto, Piazon, Geraldes, Carlos Mane, Bruno Moreira.



Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, play-off turuna yükselecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Turu atlayacak takım play-off'ta İtalya'nın Milan ve Norveç'in Bodo Glimt takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla İstanbul'da karşılaşacak.



Süper Lig'deki Trabzonspor maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs testinin sonucu pozitif çıkan Sergen Yalçın, bu karşılaşmada yer alamayacak.

Son test sonucu negatif çıkan Yalçın, karantina sürecinden dolayı ligdeki Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımının başında yer alamamıştı.

