Beşiktaş resmen duyurdu! Kartal kadrosuna yeni bir oyuncu daha kattı

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Sporting'in 24 yaşındaki sağ beki Valentin Rosier, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzaladı.

Rosier'e bir yıllık sözleşme karşılığında 800 bin euro maaş ödenecek. Sporting Lizbon, yıldız oyuncu karşılığında 200 bin euro kiralık ücreti alacak. Portekiz basınında yer alan haberlere göre anlaşmada 7 milyon euro satın alma opsiyonu bulunacak.

