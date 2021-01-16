Beşiktaş, o oyuncuyu derbi kadrosuna almadı!

Siyah-beyazlı ekipte, kart cezalısı Welinton’un yanı sıra Ajdin Hasic de derbinin kadrosunda kendine yer bulamadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray maçının kadrosuna şu futbolcuları dahil etti:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Gökhan Töre, Rachid Ghezzal, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin.

