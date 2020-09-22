Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Galatasaraylı Ryan Babel'i veto etti
Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Ryan Babel, menajerler aracılığıyla eski takımı Beşiktaş'a önerildi.
GÜNDEM 22.09.2020, 17:51
2
Galatasaray'da kadro planlaması içerisinde düşünülmeyen ve kendisine takım araması iletilen Ryan Babel için sürpriz bir proje daha gündeme geldi.
Galatasaray'dan yılda 2.5 milyon euro kazanan ve maaş indirimine gitmeyen Ryan Babel, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi. Beşiktaş Yönetimi'nin kiralık olarak değerlendirmeye aldığı Ryan Babel'e başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik patron Sergen Yalçın'dan veto geldi.
Galatasaray'dan bedelsiz olarak kiralanma imkanı doğan Ryan Babel'i yıllık 2.5 milyon euro maaşı ve daha önce siyah-beyazlı taraftarlar ile yaşadığı diyaloglardan dolayı veto eden başkan Çebi, konuyu yine de Sergen Yalçın'a taşıdı.
Babel'in talep ettiği 2.5 milyon euro maaşı çok bulan Sergen Yalçın, Hollandalı futbolcunun transferi için talepkar olmayacağını başkan Çebi'ye iletti ve Ryan Babel defteri Beşiktaş için açılmadan kapandı.
Galatasaray'dan yılda 2.5 milyon euro kazanan ve maaş indirimine gitmeyen Ryan Babel, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi. Beşiktaş Yönetimi'nin kiralık olarak değerlendirmeye aldığı Ryan Babel'e başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik patron Sergen Yalçın'dan veto geldi.
Galatasaray'dan bedelsiz olarak kiralanma imkanı doğan Ryan Babel'i yıllık 2.5 milyon euro maaşı ve daha önce siyah-beyazlı taraftarlar ile yaşadığı diyaloglardan dolayı veto eden başkan Çebi, konuyu yine de Sergen Yalçın'a taşıdı.
Babel'in talep ettiği 2.5 milyon euro maaşı çok bulan Sergen Yalçın, Hollandalı futbolcunun transferi için talepkar olmayacağını başkan Çebi'ye iletti ve Ryan Babel defteri Beşiktaş için açılmadan kapandı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 22 Eylül 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Hatayspor
|2
|4
|7. Antalyaspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Erzurumspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Adanaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|14. Altay
|2
|1
|15. Boluspor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Newcastle
|2
|3
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0
Sayfalar Tümü