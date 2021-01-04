Beşiktaş Kayserispor maçında kavga! MHP'li vekilden darp ve yumruk
Hes Kablo Kayserispor ve Beşiktaş maçında meydana gelen kavgaya MHP'li bir milletvekilinin de karıştığı iddia edildi.
GÜNDEM 04.01.2021, 00:43
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Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelede kavga çıktı.
Mücadelenin ardından Beşiktaş'ın 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, locanın MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy tarafından basıldığını iddia etti.
Spor basınına açıklamalarda bulunan Dalgakıran, "Bir milletvekili ve kardeşi olduğunu öğrendiğimiz şahıslar arkadaşımızı yumrukladı" dedi.
Az önce Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'la konuştum, "Maçtan sonra başta hocamız olmak üzere teknik heyetimiz ardından da yönetcileriniz Kayseri Milletvekili Bakir Ersoy ve kardeşinin önce küfürlü sonra da fiziksel saldırısına maruz kaldık, suç duyusunda bulunduk" dedi.
— Candaş Tolga Işık (@ctisik) January 3, 2021
Ayrıca Twitter hesabından konuya dair paylaşım yapan gazeteci Candaş Tolga Işık ise "Az önce Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'la konuştum, 'Maçtan sonra başta hocamız olmak üzere teknik heyetimiz ardından da yönetcileriniz Kayseri Milletvekili Bakir Ersoy ve kardeşinin önce küfürlü sonra da fiziksel saldırısına maruz kaldık, suç duyusunda bulunduk' dedi" açıklamasında bulundu.
Az önce Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'la konuştum, "Maçtan sonra başta hocamız olmak üzere teknik heyetimiz ardından da yönetcileriniz Kayseri Milletvekili Bakir Ersoy ve kardeşinin önce küfürlü sonra da fiziksel saldırısına maruz kaldık, suç duyusunda bulunduk" dedi. — Candaş Tolga Işık (@ctisik) January 3, 2021
Mücadelenin ardından Beşiktaş'ın 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, locanın MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy tarafından basıldığını iddia etti.
Spor basınına açıklamalarda bulunan Dalgakıran, "Bir milletvekili ve kardeşi olduğunu öğrendiğimiz şahıslar arkadaşımızı yumrukladı" dedi.
Az önce Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'la konuştum, "Maçtan sonra başta hocamız olmak üzere teknik heyetimiz ardından da yönetcileriniz Kayseri Milletvekili Bakir Ersoy ve kardeşinin önce küfürlü sonra da fiziksel saldırısına maruz kaldık, suç duyusunda bulunduk" dedi.
— Candaş Tolga Işık (@ctisik) January 3, 2021
Ayrıca Twitter hesabından konuya dair paylaşım yapan gazeteci Candaş Tolga Işık ise "Az önce Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'la konuştum, 'Maçtan sonra başta hocamız olmak üzere teknik heyetimiz ardından da yönetcileriniz Kayseri Milletvekili Bakir Ersoy ve kardeşinin önce küfürlü sonra da fiziksel saldırısına maruz kaldık, suç duyusunda bulunduk' dedi" açıklamasında bulundu.
Az önce Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'la konuştum, "Maçtan sonra başta hocamız olmak üzere teknik heyetimiz ardından da yönetcileriniz Kayseri Milletvekili Bakir Ersoy ve kardeşinin önce küfürlü sonra da fiziksel saldırısına maruz kaldık, suç duyusunda bulunduk" dedi. — Candaş Tolga Işık (@ctisik) January 3, 2021
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