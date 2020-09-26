Beşiktaş, Kalinic ile görüşecek
Forvet noktasında Vincent Aboubakar ile anlaşan ve futbolcuyu takıma dahil eden Beşiktaş, uzun süredir ilgilendiği Nikola Kalinic ile de temas halinde. Futbolcuyla son kez görüşülecek.
GÜNDEM 26.09.2020, 09:21
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Transfer döneminin bitmesine günler kala, Beşiktaş’ta hareketli saatler yaşanıyor. Vincent Aboubakar ile anlaşma sağlayan siyah beyazlılar, golcü oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Golcü futbolcunun sakatlığının nüksetmesi durumunda Beşiktaş’ın sözleşmeyi feshetme hakkı bulunuyor.
Siyah-beyazlılar, Kalinic için de son bir hamle yapacak. Atletico Madrid’in Luis Suarez’i transfer etmesiyle birlikte bonservisini İspanyol ekipten alması beklenen Nikola Kalinic ile yönetim son kez masaya oturacak.
Sergen Yalçın’ın takımda görmek istediği Hırvat golcünün transferi gerçekleşirse, Larin’in yeniden kiralık gitmesi söz konusu.
Bu transferlerin durumu netleştikten sonra sağ bek ile ilgili son karar verilecek.
Necip’in bu bölgedeki iyi performansı ve Dorukhan’ın da o bölgede rotasyonu sağlayabilecek olmasından dolayı yönetim önceliğini diğer bölgelere vermiş durumda.
Beşiktaş, Douglas ve Isimat-Mirin dışında da en az 1 yabancı oyuncuyu daha göndermek istiyor. Adem Ljajic ve Jeremain Lens ile bir kez daha görüşülecek
Golcü futbolcunun sakatlığının nüksetmesi durumunda Beşiktaş’ın sözleşmeyi feshetme hakkı bulunuyor.
Siyah-beyazlılar, Kalinic için de son bir hamle yapacak. Atletico Madrid’in Luis Suarez’i transfer etmesiyle birlikte bonservisini İspanyol ekipten alması beklenen Nikola Kalinic ile yönetim son kez masaya oturacak.
Sergen Yalçın’ın takımda görmek istediği Hırvat golcünün transferi gerçekleşirse, Larin’in yeniden kiralık gitmesi söz konusu.
Bu transferlerin durumu netleştikten sonra sağ bek ile ilgili son karar verilecek.
Necip’in bu bölgedeki iyi performansı ve Dorukhan’ın da o bölgede rotasyonu sağlayabilecek olmasından dolayı yönetim önceliğini diğer bölgelere vermiş durumda.
Beşiktaş, Douglas ve Isimat-Mirin dışında da en az 1 yabancı oyuncuyu daha göndermek istiyor. Adem Ljajic ve Jeremain Lens ile bir kez daha görüşülecek
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