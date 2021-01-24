Beşiktaş ilk yarıyı lider bitirdi! Yenilmezlik serisi...

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk etti.

Siyah beyazlılar, ilk yarıyı 1-0 geride kapattığı maçı 48. dakikada Adem Ljajic ve 77. dakikada Vincent Aboubakar'ın golleriyle 2-1 kazandı. Göztepe'nin maçtaki tek golü 39. dakikada Zlatko Tripic'ten geldi.

Bu sonuçla yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran Beşiktaş 44 puanla liderliğini sürdürdü.

İlhan Palut'un yerine göreve gelen Ünal Kaaman ile ilk mağlubiyetini alan Göztepe ise 25 puanda kaldı.

