Beşiktaş ilk transferini yaptı! Yeni kalecisini buldu!

Beşiktaş, Gaziantep FK yenilgisi sonrasında çalışmalarını iyice hızlandırdı. Transfer listesinde bulunan Fatih Karagümrük’ün 27 yaşındaki kalecisi Aykut Özer ile tekrar masaya oturdu. Karagümrük ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Aykut Özer'in bu transfere olumlu cevap verdiği öğrenildi. İstanbul ekibi, Beşiktaş’tan iki genç oyuncu talep ederken, yönetim bu konuda henüz kararını vermedi. Eğer iki kulüp anlaşamazsa, Aykut Özer’in bu transferin gerçekleşmesi için gerekirse alacaklarından vazgeçerek bonservisi alacağı öğrenildi.

