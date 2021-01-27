Beşiktaş ile Kasımpaşa anlaşamadı! Transfer raka kalktı

Süper Lig’de ilk devrenin lideri olan Beşiktaş, ikinci yarıya da iyi bir kadro yapılanması ile başlamak için girişimlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, kadrosunu mutlak bir santrfor takviyesi ile güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kartal, Kasımpaşa’nın Gineli golcüsü Fode Koita'yı kadrosuna katmak için de harekete geçmişti.



Orta Çizgi’nin haberine göre ise; Kasımpaşa, kadro dışı bırakılan Gineli golcünün transferi için Beşiktaş’tan 3.5 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Siyah-beyazlılar ise bunun üzerine tecrübeli santrforun transferinden vazgeçti.

Öte yandan, 2015/2016 sezonundan bu yana Kasımpaşa forması giyen Fode Koita, mavi-beyazlılar ile 108 karşılaşmada görev aldı ve takımı adına 31 gol, 8 asistlik bir performans ortaya koydu. Gineli golcü, bu sezon ise 9 maçta sahaya çıkarken 4 gol kaydetti.

