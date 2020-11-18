Beşiktaş, Halil Dervişoğlu'nu transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Halil Dervişoğlu'nu transfer etmek için çalışmalara başladı.
GÜNDEM 18.11.2020, 20:32
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BBrentford’un Twente’ye kiraladığı U-21 Milli Takımı’nın yıldızı Halil Dervişoğlu için Süper Lig'in dev takımlarından Beşiktaş atağa geçti. Halil Dervişoğlu'nu Trabzonspor da transfer etmek istemişti. Ancak bu transfer gerçekleşmemmişti.
Beşiktaş, ara transfer dönemi için çalışmalara başladı. U-21 Milli Takımı'nın genç yıldızı Halil Dervişoğlu için kolları sıvadı. Beşiktaş, Championship takımlarından Brentford'un Hollanda Ligi takımlarından Twente'ye kiraladığı Halil için temasa geçti.
Twente formasıyla genelde son 15 dakikada oyuna giren ve daha hiç ilk 11'de forma şansı bulamayan Halil'in kiralık sözleşmesinin feshedilerek 1.5 yıllığına kendilerine verilmesi talep edildi.
Beşiktaş, ara transfer dönemi için çalışmalara başladı. U-21 Milli Takımı'nın genç yıldızı Halil Dervişoğlu için kolları sıvadı. Beşiktaş, Championship takımlarından Brentford'un Hollanda Ligi takımlarından Twente'ye kiraladığı Halil için temasa geçti.
Twente formasıyla genelde son 15 dakikada oyuna giren ve daha hiç ilk 11'de forma şansı bulamayan Halil'in kiralık sözleşmesinin feshedilerek 1.5 yıllığına kendilerine verilmesi talep edildi.
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