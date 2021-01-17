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Beşiktaş Galatasaray maçının ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'in 19. haftası dev bir maça sahne oluyor. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Dev maçın ilk 11'i belli oldu.

GÜNDEM 17.01.2021, 18:35
Beşiktaş Galatasaray maçının ilk 11'i belli oldu
Vodafone Park'taki maç öncesi iki takım arasında yalnızca iki puanlık fark bulunuyor. Lider Beşiktaş kazanarak koltuğu bırakmamanın peşindeyken Galatasaray kazanarak koltuğu geri almak istiyor.
İŞTE DEV DERBİNİN İLK 11'LERİ
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Atiba, Ghezzal, Cyle Larin, Aboubakar
Galatasaray: Okan, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Belhanda, Oğulcan, Arda, Diagne

Süper Lig'im 19. haftasında Beşiktaş, dev derbide Galatasaray'ı konuk ediyor. İki gündür İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı sonrası gözler Vodafone Park zeminine çevrilmişti. Dün geceden itibaren stat görevlileri, saha zeminin korunması için dünden beri hummalı bir çalışma gerçekleştirirken, zemin maç için geçer not aldı. Hibrit çime sahip olan Vodafone Park'ın alttan ısıtmalı zemin sistemi de bulunuyor.

Beşiktaş'ta beyaz formanın görüşü zorlaştırma riski nedeniyle, çubuklu formada karar kılındı. Daha önce gerçekleştirdiği proje ile Galatasaray karşısında, üstünde taraftarlarının imzası bulunan beyaz formasıyla çıkmayı planlayan Beşiktaş'ın bu planı kar yağışına takıldı. Karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen toplantıda, beyaz formanın görüşü zorlaştırma riski taşıması gerekçesiyle, derbiye çubuklu forma ile çıkılma kararı alındı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın bu akşam Vodafone Park'ta Galatasaray ile oynayacağı derbi maça, adidas ile birlikte hayata geçirdiğimiz "Beşiktaş Aşkına İmza At" projesi kapsamında üzerinde taraftarlarımızın imzalarının yer aldığı beyaz forma ile çıkması planlanmaktaydı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, İstanbul'da bir süredir devam eden kar yağışının maç saatinde de etkisini göstermesi beklenmektedir. Galatasaray maçı için bu sabah Vodafone Park'ta gerçekleştirilen eşgüdüm toplantısında, kar yağışı göz önüne alınarak Futbol Takımımızın görüşü zorlaştırma riski bulunan beyaz forma yerine çubuklu forma ile sahada yer alması kararlaştırılmıştır. "Beşiktaş Aşkına İmza At" kampanyası neticesinde taraftarlarımızın imzaladığı beyaz formanın hangi maçta giyileceği ile ilgili duyurunun önümüzdeki günlerde iletişim kanallarımızdan yapılacağını ifade eder, kampanyaya katılan taraftarlarımıza göstermiş oldukları anlayış nedeniyle teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.
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