Beşiktaş - Galatasaray karşılaşmasında tatsız olay! Zorunlu değişiklik
Beşiktaş-Galatasaray maşının 39. dakikasında zorunlu değişiklik yaşandı. Galatasaray'da sakatlık geçiren Şener Özbayraklı'nın yerine Martin Linnes oyuna dahil oldu.
GÜNDEM 17.01.2021, 20:06
Beşiktaş- Galatasaray derbisi son dakika... Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray'da teknik patron Fatih Terim, sağ bek tercihini Şener Özbayraklı'dan kullandı. Gençlerbirliği maçına 11'de başlayan ve Terim'in gözüne giren tecrübeli sağ bek, 11'de başladığı Beşiktaş derbisinde 39 dakika sahada kalabildi.
37. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle kendisini yere bırakan Şener, oyuna devam edemedi ve yerini Martin Linnes'e bıraktı.
Tecrübeli futbolcunun son durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.
37. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle kendisini yere bırakan Şener, oyuna devam edemedi ve yerini Martin Linnes'e bıraktı.
Tecrübeli futbolcunun son durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.
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