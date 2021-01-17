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Beşiktaş Galatasaray derbisi saat kaç? Muhtemel 11'de kimler var
Süper Lig'in 19. haftası, derbi mücadelesine sahne olacak. Beşiktaş ile Galatasaray bugün karşı karşıya gelecek. İşte dev maçın muhtemel 11'leri...
GÜNDEM 17.01.2021, 14:35
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Vodafone Park'taki mücadele saat 19.00'da başlayacak. beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mücadelede Abdulkadir Bitigen Video Yardımcı (VAR) hakemi olarak görev yapacak. Bitigen'in yardımcılığını (AVAR) Ali Şansalan ve Ekrem Kan üstlenecek.
Ligde averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, 17 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgiyle 35 puan topladı.
Galatasaray ise 17 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi sonunda 33 puan elde etti.
Karşılaşma, geçen sezon ikinci yarıda oynanan maçta olduğu gibi koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
VAR-AVAR: Abdulkadir Bitigen, Ali Şansalan, Ekrem Kan
Beşiktaş: Ersin, Rıdvan, Vida, Montero, Rosier, Josef De Souza, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar.
Galatasaray: Okan, Saracci, Marcao, Luyindama, Şener, Taylan, Arda, Emre Kılınç, Belhanda, Feghouli (Oğulcan), Diagne.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mücadelede Abdulkadir Bitigen Video Yardımcı (VAR) hakemi olarak görev yapacak. Bitigen'in yardımcılığını (AVAR) Ali Şansalan ve Ekrem Kan üstlenecek.
Ligde averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, 17 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgiyle 35 puan topladı.
Galatasaray ise 17 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi sonunda 33 puan elde etti.
Karşılaşma, geçen sezon ikinci yarıda oynanan maçta olduğu gibi koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
VAR-AVAR: Abdulkadir Bitigen, Ali Şansalan, Ekrem Kan
Beşiktaş: Ersin, Rıdvan, Vida, Montero, Rosier, Josef De Souza, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar.
Galatasaray: Okan, Saracci, Marcao, Luyindama, Şener, Taylan, Arda, Emre Kılınç, Belhanda, Feghouli (Oğulcan), Diagne.
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