Beşiktaş, evinde Antalya'ya takıldı

Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, 33. dakikada Necip Uysal'ın asistinde Cyle Larin topu ağlara gönderdi. Siyah-beyazlılar karşılaşmada 1-0 öne geçti.

Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Konuk ekibin eşitlik sayısı 85. dakikada genç futbolcu Gökdeniz Bayrakdar'dan geldi.

Mücadelede başka gol olmayınca Beşiktaş ile Antalyaspor sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

