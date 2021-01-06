Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ve maç sonucu! Kartal uçuyor

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u evinde ağırlayacak. Beşiktaş, Süper Lig'in kızıştığı bu haftada karşılaşmayı kazanıp liderliğini sürdürmek istiyor. Vodafone Park'ta oynanacak bu zorlu mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek.



Dakika 82: GOOOOLLLL!!!! Larin şov yapıyor: 5-0 Rizespor savunması yine büyük bir hata yaptı. Melnjak'ın hatalı pasıyla topu alan Larin ceza alanına girerken karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruşla kendisinin 4, takımının 5. golünü kaydetti: 5-0

Dakika 81: Beşiktaş'ta Kevin N'koudou yerini Güven Yalçın'a bıraktı. Necip Uysal ise yerini Kartal Kayra Yılmaz'a bıraktı.

Dakika 80: Mykola Morozyuk'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Milan Skoda iyi yükselerek ceza alanı içinde kafa vuruşunu yapıyor ancak top üstten auta gidiyor.

Dakika 78: GOOOOLLL!!! Larin hat-trick yaptı! 4-0 Kaleci Gökhan Akkan ile Yassine Meriah arasında yaşanan anlaşmazlığı çok iyi değerlendiren Cyle Larin, araya girdikten sonra topu boş kaleye göndererek hattrick yapıyor.

Dakika 77: Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar yerini Ajdin Hasic'e bıraktı.

Dakika 75: Rosier ile duvar pası yapan Aboubakar'ın ceza alanı dışından sol ayağıyla şutunda top yandan auta çıktı.

Dakika 72: Mykola Morozyuk'un uzak mesafeden yaptığı sert şutu kaleci Ersin Destanoğlu topu kornere çelmeyi başarıyor.

Dakika 69: Beşiktaş takımında oyuncu değişikliği; Josef De Souza oyundan çıkarken Dorukhan Toköz oyuna giren isim. Ayrıca Oğuzhan Özyakup oyundan çıkarken Bernard Mensah oyuna giren isim.

Dakika 63: Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sol kanattan sürüklediği atakta, pasını Cyle Larin'e aktarıyor. Larin hızlı bir şekilde topu ceza sahası içinde Vincent Aboubakar ile buluşturuyor. Altı pas önünde Vincent Aboubakar'ın çektiği şutta Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan topu kornere çeliyor ve mutlak bir golü önlemiş oldu.

Dakika 60: Beşiktaş 3-0 öne geçmesine rağmen ataklarını sürdürüyor. Vincent Aboubakar'ın arapasıyla topla buluşan Cyle Larin ceza sahasına girer girmez şutunu çekiyor ve top kaleci Gökhan Akkan'da kalıyor.

Dakika 56: GOOOOOOOLLLL!!!! Beşiktaş'ta Oğuzhan farkı 3'e çıkardı.

Dakika 52: Çaykur Rizespor savunması yine büyük bir hata yaptı. Araya giren Aboubakar'ın son çizgiden ortaya çevirmek istediği top kornere çıktı.

Dk. 51 Samudio'nun kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Talbi kafayı vurdu, top kaleci Ersin'in üzerine gitti.

Dk. 50 Oğuzhan'ın geliştirdiği atakta Aboubakar sağ kanattaki Larin'i gördü. Larin'in tekrar ortaya çevirdiği topu Rizespor savunması uzaklaştırdı.

Dk. 47 Çaykur Rizespor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Talbi kafayı vurdu, top çerçeveyi bulmadı.

Dk. 45 Çaykur Rizespor'da Donsah yerini Abdullah Durak'a bıraktı.

Maçın iki yarısı başladı.



İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi.

Dakika 43: Beşiktaş'ta bu kez Josef, Samudio'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

Dakika 42: Welinton Silva, Dario Melnjak'a arkadan yaptığı müdahale sonrasında sarı kart görüyor.

Dakika 35: Kara Kartal'da Oğuzhan'ın sağ taç çizgisi önünden sert ortasında konuk ekibinin kalecisi Gökhan iki hamlede topu kontrol etti.

Dakia 34: Beşiktaş Josef'in presiyle topu aldı. Beşiktaş'ta Rıdvan'dan pası alan Aboubakar kale alanının hemen önünde önünü boşaltıp vuruşunu yaptı, top az farkla üstten auta gitti.

Dakika 30: GOOOOOOOLLLL!!!! Beşiktaş'ta Larin farkı 2'ye çıkardı. Çaykur Rizespor'da defansın kısa pasından faydalanan Larin, araya girdi ve kalecinin üzerinden topu aşırtarak farkı 2'ye çıkardı.

Dakika 27: Siyah-beyazlılarda Cyle Larin'in sağ kanattan ortasında Vincent Aboubakar'a gelmeden önce Çaykur Rizespor savunması topu uzaklaştırdı.

Dakika 21: Çaykur Rizespor'da Rosier'nin vuruşunda Aboubakar'a da çarpan top auta çıktı.

Dakika 19: Beşiktaş'ın attığı golün ardından kısa bir VAR incelemesi gerçekleşti ancak ofsayt tespit edilmedi ve GOL geçerli sayıldı.

Dakika 18: GOOOOOOOLLLL!!!! Beşiktaş golü buldu. Karşılıklı pozisyonlarla devam eden karşılaşamada siyah-beyazlılar Aboubakar'ın derinlemesine pasıyla sağ kanatta topu alan Oğuzhan'ın kaleye paralel ortasına çizginin hemen önünde Cyle Larin dokundu ve takımını öne geçirdi 1-0.

Dakika 16: Beşiktaş'ta Oğuzhan'ın pasıyla yayın gerisinde buluşan Aboubakar, ceza alanı ön çizgisinden yere düşerken vuruşunu yaptı. Ancak oldukça yumuşak giden top kaleci Gökhan'ın kucağında kaldı.

Dakika 14: Çaykur Rizespor gole çok yaklaştı. Konuk ekipte sağ kanattan son çizgiye inen Samudio'nun ortasında arka direkteki Melnjak gelişine sert vurdu ancak kaleyi tutturamadı.

Dakika 11: Konuk ekip Çaykur Rizespor'da Rıdvan kısa süreli bir sakatlık geçirdi. Rıdvan oyuna devam edebilecek.

Dakika 10: Vodafone Park'ta oynana karşılaşmanın ilk 10 dakikası golsüz geçti.

Dakika 5: Siyah beyazlılarda sakatlanan Welinton'un tedavisi tamamlandı. Oyuna devam edecek.

Dakika 4: Beşiktaş'ta Welinton, Skoda ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı.

Maç Ümit Öztürk'ün düdüğü ile başladı.



Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Necip, Josef, Oğuzhan, N'Koudou, Larin, Aboubakar.

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir Dilaver, Talbi, Meriah, Melnjak; Donsah, Fabricio, Samudio, Tunay Torun, Skoda.

