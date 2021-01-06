Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı: Rıdvan Dilmen o isme övgü yağdırdı

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada siyah-beyazlılar Larin'in attığı iki golle ilk yarıyı üstün kapattı. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ilk devresini NTV ekranlarından yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Beşiktaş'ın gol sayısını Süper Lig'de 33'e çıkardığının altını çizen Dilmen, Kara Kartal'ın hücum performansının takdir-e şayan olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Ne kadar takdir etsek azdır. Sanki Beşiktaş 40 bin seyirciyle oynuyor gibi... Beşiktaş taraftarı olsa daha da üstün oynar."

Cyle Larin'in son haftalardaki performansına da atıfta bulunan Rıdvan Dilmen, "Geçen sene neden gönderildiğini sormuyorum. Bu sene dönüşü oldukça iyi." dedi.

"Gelişime çok açık. 8 gol atmış ve penaltı yok" diyerek Larin'e övgüler yağdıran Dilmen, "Mesela Diagne, penaltıdan çok atıyor. Kanada Milli Takım oyuncusu ve geçen sene neden gönderildiğini sormuyorum. Bu sene dönüşü oldukça iyi. 26 yaşında ve çok güzel bir yaş, olgunlaşacak." açıklamasında bulundu.

