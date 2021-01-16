Beşiktaş, Bilal Ceylan ile anlaştı

Beşiktaş, Eskişehirspor'un 17 yaşındaki sağ beki Bilal Ceylan'ı kadrosuna katıyor. beIN Sports'un haberine göre; Siyah Beyazlı ekip, genç futbolcuyu kadrosuna katmak için Eskişehirspor'la anlaşmaya vardı.

Aralık 2019'da Eskişehirspor'la profesyonel sözleşme imzalayan Bilal'in ismi Fenerbahçe ve Ligue 1 ekibi Lille ile de anılıyordu. Eskişehirspor formasıyla bu sezon TFF 1. Lig'de 16, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıkan genç futbolcunun kulübüyle 2003 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

