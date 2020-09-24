Beşiktaş Avrupa'ya havlu attı

Beşiktaş, Vodafone Park'ta Portekiz'in Rio Ave takımını konuk etti.

Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş evinde Portekiz'in Rio Ave takımına penaltı atışları sonucunda rakibine 4-2 yenilerek, kupaya veda etti.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümünde de skor değişmedi ve seri penaltı atışlarına geçildi.

Siyah-beyazlılar, penaltı atışlarında rakibine 4-2 yenilerek, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

