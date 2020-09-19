Beşiktaş, Antalyaspor'u ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'la karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızdayız.
GÜNDEM 19.09.2020, 18:57
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Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor.
Yeni sezonun Vodafone Park'ta oynanacak ilk karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.
İki takım da sezonun ilk haftasını galibiyetle tamamladı. Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönerken, Antalyaspor evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Dorukhan, Mensah, Hasic, Boyd, Larin
YEDEKLER: Utku, Erdoğan, Montero, Rıdvan, Kartal, Ljajic, Atakan, Lens, Güven, Umut
ANTALYASPOR: Boffin, Eren, Doğukan, Nuri, Kudriashov, Fredy, Jahovic, Amilton, Bünyamin, Hakan, Veysel
YEDEKLER: Ferhat, Ersan, Sam, Podolski, Orgill, Mukairu, Ufuk, Harun, Imeri, Gökdeniz
Yeni sezonun Vodafone Park'ta oynanacak ilk karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.
İki takım da sezonun ilk haftasını galibiyetle tamamladı. Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönerken, Antalyaspor evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Dorukhan, Mensah, Hasic, Boyd, Larin
YEDEKLER: Utku, Erdoğan, Montero, Rıdvan, Kartal, Ljajic, Atakan, Lens, Güven, Umut
ANTALYASPOR: Boffin, Eren, Doğukan, Nuri, Kudriashov, Fredy, Jahovic, Amilton, Bünyamin, Hakan, Veysel
YEDEKLER: Ferhat, Ersan, Sam, Podolski, Orgill, Mukairu, Ufuk, Harun, Imeri, Gökdeniz
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