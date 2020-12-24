Beşiktaş Ankara'dan 3 puanla dönüyor

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oldu. Siyah beyazlılar, Domagoj Vida'nın golüyle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Ligde alınan bu sonuçla birlikte Sergen Yalçın'ın ekibi ligdeki son 6 maçının 5'inde galibiyet elde etti.

MKE Ankaragücü sahaya Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Atakan Rıdvan Çankaya, Pinto, Lobjanidze, Lukasik, Voca, Endri Çekiçi, Emre Güral, Borven ilk 11'iyle çıktı.

Sergen Yalçın ise Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, De Souza, Hutchinson, Ghezzal, Mensah, Larin, Aboubakar ilk 11'ine şans verdi.

Mücadeleye hızlı başlayan Ankaragücü'nde 10. dakikada Emre Güral'ın kendi yarı sahasından savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Lobjanidze, ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciyi geçen Lobjanidze, topu ayağından açınca şut çekemedi. Meşin yuvarlak auta gitti.

Ev sahibinde Emre Güral 18. dakikada ceza sahasına girer girmez çektiği şutta çerçeveyi bulamadı.

24. dakikada Cyle Larin yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı ancak öncesinde rakibine faul yaptığı gerekçesiyle bu pozisyon gol değeri kazanmadı.



Dakikalar 61'i gösterdiğinde Beşiktaş rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Rachid Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta savunmanın arasından iyi yükselen Domagoj Vida ağları havalandırdı. Domagoj Vida’nın, Süper Lig kariyerinde rakip kaleye çektiği şutların %79’u golle sonuçlandı. Rachid Ghezzal ise Süper Lig'deki 5. asistini yaptı.

Maçta başka gol sesi çıkmadı. Puanını 25'e çıkaran Beşiktaş, yükselen grafiğini sürdürdü. Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.

