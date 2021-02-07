Beşiktaş 10 kişiyle 3 puana uzandı

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta 69 dakika 10 kişiyle mücdele eden Beşiktaş, rakibini 1-0 yenmeyi başardı.

Siyah-beyazlı ekibe 3 puanı getiren golü 81. dakikada Rosier attı.

21. dakikada ikinci sarı kartını görem N'Sakala, kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Beşiktaş bu önemli galibiyetle puanını 48'e yükseltti. İttifak Holding Konyasporise 24 puanda kaldı.

