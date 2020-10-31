BES nedir? BES İptali Nasıl Yapılır?

BES yani Bireysel Emeklilik dönemi 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle başladı.

BES aktif çalışma hayatımızdaki standartları emeklilikte de devam ettirmek için bugünden güvenli bir şekilde tasarruf yapmayı sağlamayı amaçlıyor.

Zorunlu sisteme dahil olmak istemeyen çalışanlar ise BES iptalinin nasıl yapılacağını merak ediyor.

Devlet katkısıyla desteklenen yatırım sistemi BES uygulamaya konulmasından bu yana bir çok soru işaretini de beraberinde geldi. Kimi çalışanlar, sistemin kendilerine nasıl bir katkı sağlayacağını sorgularken; sistemde kalmak istemeyenler ise BES'ten çıkmaya çalışıyor.



Çalışanlar tarafından ödenen BES, çalışanların kazançlarının %3 oranında olup, her ay düzenli olarak çalışanın maaşından otomatik kesiliyor.



Bireysel Emeklilik Sistemi’nde kalma süresi 10 yıl, emeklilik yaşı ise 56’dıdır.

Yani BES'e katılan bir çalışan sistemde 10 yıl kalsa dahi, 56 yaş kriterine uymak zorunda. Aksi takdirde emekli olamazç uymuyorsa,

56 yaşını dolduranlar ise BES'te 10 yılı doldurmadan emekli olamaz.



Çalışanlar BES sisteminde kaldıkları süre 3-6 yıl arası ise devlet katkısının % 15’ine, 6 yıldan 10 yıla kadar % 35’ine ve 10 yılın üstünde % 60’ına hak kazanırlar.



Öte yandan çalışan BES sisteminde çıkma hakkı bulunuyor.

Fakat çalışanlar emeklilik planına dahil edildiğinin kendisine uluşan bildirinin eline geçtiği tarihten itibaren 2 ay içerisinden otomatik BES iptali adına başvuruda bulunabilme imkanına sahip olacaklar.

