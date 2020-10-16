Beş dakikada sonuç veren ‘korona’ testi geliştirildi
Bilim insanları beş dakikada sonuç veren koronavirüsü testi geliştirdi. 6 ay içinde onay alınıp kullanıma başlanacak.
GÜNDEM 16.10.2020, 09:15
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Oxford Üniversitesi’nden bilim insanları beş dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazının ürün geliştirmesine, altı ay içinde de onay alıp kullanıma başlamayı planlıyor.
Araştırmacılar cihazın koronavirüsünü yüksek doğrulluk oranlarıyla tespit edebildiğini duyurdu.
Uzmanlar ayrıca önümüzdeki kış aylarında koronavirüs ve diğer mevsimsel virüslerin bir arada dolaşımda olacağı konusunda endişelerini dile getiriyor.
Koronavirüsün diğer virüslerden başarılı bir şekilde ayırabildiği belirtilen Oxford testi hızlı, basit ve uygun maliyetli bir alternatif olarak önümüzdeki aylarda özellikle havaalanları gibi toplu tarama yapılan yerlerde talebi karşılaması açısından önemli bir avantaja sahip.
Araştırmacılar cihazın koronavirüsünü yüksek doğrulluk oranlarıyla tespit edebildiğini duyurdu.
Uzmanlar ayrıca önümüzdeki kış aylarında koronavirüs ve diğer mevsimsel virüslerin bir arada dolaşımda olacağı konusunda endişelerini dile getiriyor.
Koronavirüsün diğer virüslerden başarılı bir şekilde ayırabildiği belirtilen Oxford testi hızlı, basit ve uygun maliyetli bir alternatif olarak önümüzdeki aylarda özellikle havaalanları gibi toplu tarama yapılan yerlerde talebi karşılaması açısından önemli bir avantaja sahip.
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